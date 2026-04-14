Inflácia vo Fínsku dosiahla najvyššiu úroveň za takmer dva roky
Autor TASR
Helsinki 14. apríla (TASR) - Inflácia vo Fínsku sa v marci zrýchlila v porovnaní s februárom na viac než dvojnásobok a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad, ktorý poukázal najmä na zvýšené ceny energií. Informovala o tom agentúra DPA.
Štatistici oznámili, že medziročná miera inflácie vo Fínsku dosiahla v marci 1,3 %. Na porovnanie, vo februári sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,6 %. Marcová úroveň inflácie je zároveň najvyššia od júna 2024, v ktorom inflácia dosiahla rovnako 1,3 %.
Pod výrazné zrýchlenie inflácie sa podpísali najmä vyššie náklady na elektrickú energiu, naftu a benzín, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe. Ceny elektriny, plynu a ďalších palív vzrástli medziročne o 15,5 % po februárovom raste o 9,5 %. Náklady na dopravu sa následne zvýšili o 3 %, pričom vo februári stagnovali.
Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov tempo rastu spomalili. Zatiaľ čo vo februári vzrástli o 1,4 %, v marci ich rast dosiahol 0,5 %.
