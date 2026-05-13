< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Fínsku dosiahla v apríli najvyššiu úroveň za dva roky
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Fínsku v apríli 1,5 % po marcovej inflácii na úrovni 1,3 %.
Autor TASR
Helsinki 13. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Fínsku zrýchlili v apríli rast na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Dôvodom sú najmä náklady na dopravu, ktoré sa zvýšili v reakcii na rast cien pohonných látok po vypuknutí vojny na Blízkom východe. V stredu zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Fínsku v apríli 1,5 % po marcovej inflácii na úrovni 1,3 %. Aprílový rast spotrebiteľských cien je najvýraznejší od mája 2024, v ktorom sa ceny zvýšili rovnakým tempom.
Vývoj inflácie výrazne ovplyvnili náklady na dopravu. Tie vzrástli v apríli o 5,3 %, zatiaľ čo v marci rast dosiahol 3,1 %. Náklady v doprave sú výsledkom prudkého zvýšenia cien benzínu a nafty, ktoré vzrástli o 16,1 %, respektíve o 35,9 %.
V dôsledku vyšších nákladov na dopravu sa zrýchlil aj rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v marci vzrástli o 0,5 %, v apríli rast dosiahol 1,7 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Fínsku v apríli 1,5 % po marcovej inflácii na úrovni 1,3 %. Aprílový rast spotrebiteľských cien je najvýraznejší od mája 2024, v ktorom sa ceny zvýšili rovnakým tempom.
Vývoj inflácie výrazne ovplyvnili náklady na dopravu. Tie vzrástli v apríli o 5,3 %, zatiaľ čo v marci rast dosiahol 3,1 %. Náklady v doprave sú výsledkom prudkého zvýšenia cien benzínu a nafty, ktoré vzrástli o 16,1 %, respektíve o 35,9 %.
V dôsledku vyšších nákladov na dopravu sa zrýchlil aj rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v marci vzrástli o 0,5 %, v apríli rast dosiahol 1,7 %.