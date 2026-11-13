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Inflácia vo Fínsku sa v októbri zrýchlila na takmer trojročné maximum
Infláciu ovplyvnil najmä vývoj nákladov na bývanie a s ním spojené energie a nákladov na dopravu.
Autor TASR
Helsinki 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Fínsku zrýchlili v októbri tempo rastu nad 3 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu za takmer tri roky. Najvýraznejšie sa pod to podpísali náklady na bývanie, dopravu, ale aj vývoj cien potravín a nealkoholických nápojov. Údaje fínskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Fínsku v októbri 3,1 %. V porovnaní s jej vývojom v septembri sa tak zrýchlila o 0,6 percentuálneho bodu a dosiahla najvyššiu úroveň od januára 2024.
Infláciu ovplyvnil najmä vývoj nákladov na bývanie a s ním spojené energie a nákladov na dopravu. Náklady na bývanie a súvisiace energie vzrástli o 3 % po 1,6-percentnom raste v septembri a v prípade dopravy náklady vzrástli o 9,6 %, zatiaľ čo v septembri rast dosiahol 8,9 %. Zrýchlil sa aj rast cien potravín a nealkoholických nápojov, a to z 1,9 % na 2,6 %.
Naopak, zmiernil sa rast cien v reštauráciách a v oblasti ubytovania. V septembri sa zvýšili o 2 %, v októbri o 1,8 %.
Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny vo Fínsku vzrástli v októbri o 0,4 %. Tempo rastu sa tak spomalilo takmer na polovicu, keď v septembri sa ceny oproti augustu zvýšili o 0,7 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Fínsku v októbri 3,1 %. V porovnaní s jej vývojom v septembri sa tak zrýchlila o 0,6 percentuálneho bodu a dosiahla najvyššiu úroveň od januára 2024.
Infláciu ovplyvnil najmä vývoj nákladov na bývanie a s ním spojené energie a nákladov na dopravu. Náklady na bývanie a súvisiace energie vzrástli o 3 % po 1,6-percentnom raste v septembri a v prípade dopravy náklady vzrástli o 9,6 %, zatiaľ čo v septembri rast dosiahol 8,9 %. Zrýchlil sa aj rast cien potravín a nealkoholických nápojov, a to z 1,9 % na 2,6 %.
Naopak, zmiernil sa rast cien v reštauráciách a v oblasti ubytovania. V septembri sa zvýšili o 2 %, v októbri o 1,8 %.
Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny vo Fínsku vzrástli v októbri o 0,4 %. Tempo rastu sa tak spomalilo takmer na polovicu, keď v septembri sa ceny oproti augustu zvýšili o 0,7 %.