Inflácia vo Francúzsku bola v októbri najvyššia od roku 1985

Paríž 28. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v októbri rástli najrýchlejším tempom od roku 1985. Dôvodom bolo ďalšie zvýšenie cien energií, potravín a priemyselných tovarov. Ukázali to piatkové predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR správu prevzala z AFP.



Podľa rýchleho odhadu INSEE sa index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny tento mesiac zvýšil medziročne o 6,2 %. To je jeho najväčšie tempo od júna 1985, ktoré dosiahol po spomalení na 5,6 % v septembri. Ekonómovia pritom odhadovali, že inflácia v októbri stúpne len mierne, na 5,7 %.



INSEE ďalej informoval, že v októbri sa zrýchlil rast cien energií na 19,2 % zo 17,9 % v septembri, potravín na 11,8 % z 9,9 % a priemyselných výrobkov na 4,2 % z 3,6 %. Náklady na služby rástli rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci - 3,2 %.



V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v októbri o 1 %, čo je najväčší nárast od marca a výrazná zmena po ich poklese o 0,6 % v septembri.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v októbri vzrástol medzimesačne o 1,3 % a medziročne o 7,1 %.



AFP pripomína, že zdraženie potravín takmer o 12 % je úder pre chudobné domácnosti, ktoré míňajú väčšiu časť svojho mesačného rozpočtu v supermarketoch. A aj napriek zásahom vlády ceny energií výrazne stúpli, skoro o 20 %.



Ruská vojna proti Ukrajine a obmedzovanie dodávok plynu do Európy spustili energetickú krízu na kontinente, a to v čase, keď sú mnohé z francúzskych životne dôležitých jadrových elektrární pre údržbu mimo prevádzky.



INSEE zverejní svoje konečné októbrové údaje o inflácii v polovici novembra.