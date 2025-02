Inflácia vo Francúzsku bola vo februári najnižšia za 4 roky

Paríž 28. februára (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku vo februári výrazne klesla, na najnižšiu úroveň za štyri roky. Dôvodom bolo najmä zníženie cien elektriny. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny vo februári 2025 prudko klesla na 0,8 % z 1,7 % v januári. To je jej najnižšia úroveň od februára 2021 a zaostala aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 1 %.



Pokles inflácie vo februári bol do značnej miery spôsobený výrazným znížením cien energií (-5,7 % oproti 2,7 % v januári), najmä nákladov na elektrinu. Zároveň sa spomalil rast cien služieb (na 2,1 % z 2,5 %) a zastavil rast cien priemyselných produktov (0 % oproti 0,2 %). Naopak, v prípade potravín sa ceny mierne zrýchlili (na 0,3 % oproti 0,1 %).



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vo februári stagnovali po náraste o 0,2 % v januári.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa vo Francúzsku vo februári zvýšil medziročne o 1,8 %, rovnako ako januári, a medzimesačne klesol o 0,9 % (-0,2 % v januári).