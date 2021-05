Inflácia vo Francúzsku by mala v máji dosiahnuť 1,4 %

Paríž 28. mája (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie vo Francúzsku by sa podľa predbežného odhadu malo v máji 2021 zrýchliť na 1,4 % z 1,2 % v apríli. To bude jeho najvyššia úroveň od februára 2020, čo bol posledný mesiac pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu v krajine. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Hlavný tlak na rast spotrebiteľských cien by mal pochádzať z cien energií. Tie podľa predbežných údajov v máji stúpli o 11,8 % po zvýšení o 8,8 % v apríli. Zároveň ceny priemyselných výrobkov by mali byť stabilné po aprílovom poklese o 0,2 %.



Pokles cien potravín by sa mal v máji spomaliť na -0,2 % z aprílových -0,3 %. Očakáva sa tiež spomalenie rastu cien služieb (na 1 % z 1,2 %) aj tabakových výrobkov (na 5,3 % z 5,8 %).



V medzimesačnom porovnaní by sa mali májové spotrebiteľské ceny zvýšiť o 0,3 %, po aprílovom náraste o 0,1 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien vo Francúzsku by podľa rýchleho odhadu mal v máji vzrásť medziročne o 1,8 % a medzimesačne o 0,4 %.