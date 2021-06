Inflácia vo Francúzsku dosiahla v máji 15-mesačné maximum

Paríž 15. júna (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v máji zrýchlilo tak, ako to naznačil predbežný odhad. Dosiahlo pritom 15-mesačné maximum. Ukázali to v utorok konečné údaje štatistického úradu INSEE.



Index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny vzrástol v máji na 1,4 % z aprílových 1,2 %. Vyššiu infláciu zaznamenalo Francúzsko naposledy vo februári 2020. Spresnené údaje sa zhodujú s predbežným odhadom z 28. mája.



K májovému rastu prispelo do veľkej miery zvýšenie cien energií o 11,7 % a zmiernenie poklesu výrobných cien na 0,1 %. Ceny potravín sa pritom znížili rovnako ako v apríli o 0,3 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Francúzska v máji zrýchlil na 1,8 % z aprílových 1,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,3 % (po aprílovom náraste o 0,1 %). Aj HICP stúpol o 0,3 (o 0,2 % v apríli).