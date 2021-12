Inflácia vo Francúzsku dosiahla v novembri 13-ročné maximum

Paríž 15. decembra (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v novembri 2021 najvyššiu úroveň za 13 rokov. Informoval o tom v stredu štatistický úrad INSE, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad.



Podľa spresnených údajov index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri vzrástol medziročne o 2,8 %. To bolo jeho najväčšie tempo od septembra 2008 a rýchlejší rast ako o 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Prispelo k tomu najmä ďalšie zdraženie energií v novembri o 21,6 % (o 20,2 % v októbri).



Aj ceny priemyselných výrobkov stúpli v novembri o niečo viac, a to o 0,8 % po náraste o 0,3 % v októbri, podobne ako ceny služieb (o 1,9 % oproti 1,8 %).



Rast cien potravín sa naopak spomalil na 0,5 % z 0,7 % a ceny tabaku stagnovali po zvýšení o 4,8 % v októbri.



V medzimesačnom porovnaní vzrástli spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v novembri o 0,4 % tak, ako to naznačili predbežné údaje a rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) sa medziročne zvýšil o 3,4 % a medzimesačne o 0,4 %.