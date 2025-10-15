< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Francúzsku dosiahla na 8-mesačné maximum, potvrdil INSEE
Autor TASR
Paríž 15. októbra (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku zrýchlila v septembri na najvyššiu úroveň za posledných osem mesiacov, napriek tomu sa však drží hlboko pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Poukázali na to v stredu zverejnené konečné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v septembri 1,2 %. To je najvyššia inflácia od januára tohto roka, v ktorom dosiahla 1,7 % a odvtedy aj prvé prekročenie jednopercentnej hranice. Na porovnanie, v auguste dosiahla 0,9 %. Konečné údaje sú zároveň v súlade s predbežným odhadom, ktorý INSEE zverejnil 30. septembra.
Na druhej strane, aj po zrýchlení je miera inflácie vo Francúzsku stále výrazne pod inflačným cieľom ECB. Tá ho stanovila na 2 %.
Pod septembrový vývoj spotrebiteľských cien sa podpísali najmä služby, kde sa ceny v septembri zvýšili o 2,4 % po 2,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. O niečo výraznejší rast cien zaznamenali aj potraviny a tabakové výrobky. V prvom prípade sa ceny zvýšili o 1,7 % po augustovom raste o 1,6 % a v druhom prípade o 4,1 % po tom, ako v auguste vzrástli o 4 %.
Navyše, pokles cien energií bol miernejší než pred mesiacom. V auguste klesli medziročne o 6,2 %, v septembri o 4,4 %.
Zrýchlila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Zatiaľ čo v auguste dosiahla 1,2 %, v septembri predstavovala 1,3 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v septembri znížili o 1 %. To je najvýraznejší pokles za posledný rok, pričom najviac ich ovplyvnil pokles cien služieb, najmä v doprave a oblasti ubytovania. Ceny služieb klesli v septembri oproti augustu o 1,9 %, zatiaľ čo v auguste v porovnaní s júlom sa o 0,2 % zvýšili.
