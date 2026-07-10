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Inflácia vo Francúzsku klesla,stále je jedna z najvyšších za vyše roka
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v júni medziročne o 1,8 % po májovom raste o 2,4 %.
Autor TASR
Paríž 10. júla (TASR) - Inflácia vo Francúzsku sa v júni výrazne spomalila, k čomu prispel najmä miernejší rast cien energií. Konečné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré potvrdzujú predbežný odhad z konca júna, však stále znamenajú jednu z najvyšších úrovní inflácie za viac než rok. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v júni medziročne o 1,8 % po májovom raste o 2,4 %. Štatistici tým potvrdili predbežné údaje z 30. júna. Inflácia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa tak po dvoch mesiacoch dostala pod inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý stanovila na 2 %.
Naďalej je to však jedna z najvyšších inflácií za viac než rok, keď ju prekonali iba apríl a máj, v ktorých dosiahla 2,2 %, respektíve 2,4 %. V marci zaznamenala 1,7 %, čo vtedy bola najvyššia inflácia od januára 2025.
K spomaleniu prispeli najmä ceny energií. Tie vzrástli o 11 % po májovom raste o 16,6 %. Miernejšie rástli aj ceny služieb a potravín. V prvom prípade sa inflácia zmiernila z 2,1 % na 1,9 % a v druhom z 1,1 % na 0,9 %.
Navyše, miernejšia bola aj medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Tá minulý mesiac dosiahla 1 %, čo v porovnaní s jadrovou infláciou v máji predstavuje pokles o 0,5 percentuálneho bodu.
Medzimesačne spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júni klesli o 0,3 %. To je prvý pokles od januára tohto roka, za čím je výrazný pokles cien energií v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v júni medziročne o 1,8 % po májovom raste o 2,4 %. Štatistici tým potvrdili predbežné údaje z 30. júna. Inflácia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa tak po dvoch mesiacoch dostala pod inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý stanovila na 2 %.
Naďalej je to však jedna z najvyšších inflácií za viac než rok, keď ju prekonali iba apríl a máj, v ktorých dosiahla 2,2 %, respektíve 2,4 %. V marci zaznamenala 1,7 %, čo vtedy bola najvyššia inflácia od januára 2025.
K spomaleniu prispeli najmä ceny energií. Tie vzrástli o 11 % po májovom raste o 16,6 %. Miernejšie rástli aj ceny služieb a potravín. V prvom prípade sa inflácia zmiernila z 2,1 % na 1,9 % a v druhom z 1,1 % na 0,9 %.
Navyše, miernejšia bola aj medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Tá minulý mesiac dosiahla 1 %, čo v porovnaní s jadrovou infláciou v máji predstavuje pokles o 0,5 percentuálneho bodu.
Medzimesačne spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júni klesli o 0,3 %. To je prvý pokles od januára tohto roka, za čím je výrazný pokles cien energií v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.