Inflácia vo Francúzsku sa v auguste mierne spomalila
Autor TASR
Paríž 12. septembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa minulý mesiac mierne spomalil, k čomu prispel najmä slabší rast cien služieb. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný odhad z konca augusta. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v auguste 0,9 % oproti júlovej úrovni 1 %. Za spomalením rastu spotrebiteľských cien je najmä sektor služieb, kde ceny v auguste vzrástli medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo mesiac predtým rast dosiahol 2,5 %. Navyše sa zrýchlil pokles cien produktov výrobného sektora. Zatiaľ čo v júli klesli o 0,2 %, v auguste to bolo o 0,3 %.
Klesli aj ceny energií, avšak slabším tempom. V júli pokles dosiahol 7,2 %, v auguste 6,2 %. Na druhej strane, ceny potravín a tabakových výrobkov pokračovali v rovnakom tempe rastu ako v júli. V prípade potravín rast opätovne dosiahol 1,6 % a v prípade tabakových výrobkov 4 %.
Aj na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny vyvíjali podľa spresnených údajov rovnako, ako ukázal predbežný odhad. Zvýšili sa o 0,4 %, čo znamená, že v porovnaní s vývojom v júli sa tempo rastu zdvojnásobilo.
Dôvodom bol najmä návrat k rastu v prípade cien produktov výrobného sektora. Dosiahol 1,3 %, zatiaľ čo v júli ceny týchto produktov o 2,4 % klesli. Najvýraznejšie zmeny zaznamenali ceny oblečenia a obuvi, keď v júli medzimesačne klesli o 9,3 %, v auguste sa však zvýšili o 5,6 %.
