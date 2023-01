Inflácia vo Francúzsku sa v decembri spomalila pod 6 %

Paríž 13. januára (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku sa v závere minulého roka spomalila pod 6 %, uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný rast spotrebiteľských cien, ktorý INSEE uvádzal začiatkom januára. Napriek tomu je to stále jedna z najvyšších úrovní inflácie za posledné desaťročia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v decembri 5,9 %, oznámil INSEE. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená údaj nižší o 0,3 percentuálneho bodu. Prispel k tomu najmä slabší rast cien energií.



Inflácia však naďalej zotrváva blízko 37-ročného maxima, ktoré zaznamenala v novembri a októbri, keď v daných mesiacoch dosiahla 6,2 %. To bola najvyššia miera inflácie od júna 1985. Navyše zostáva aj vysoko nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky stanoveným na 2 %.



Na medzimesačnej báze zaznamenali spotrebiteľské ceny vo Francúzsku pokles o 0,1 % oproti novembrovému rastu o 0,4 %. Aj v tomto prípade štatistický úrad potvrdil za december predbežné údaje, v prípade údajov za november ich však revidoval mierne smerom nahor. Pôvodne medzimesačný rast spotrebiteľských cien stanovil na 0,3 %.