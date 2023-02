Inflácia vo Francúzsku sa v januári mierne zrýchlila

Paríž 17. februára (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku zaznamenala na začiatku roka mierne zrýchlenie a vzdialila sa tak inflačnému cieľu, ktorý je na trojnásobne nižšej úrovni. Poukázali na to v piatok zverejnené finálne údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Informoval o tom server tradingeconomics.



Ako uviedol INSEE, medziročná inflácia dosiahla vo Francúzsku v januári 6 %, čo je v súlade s predbežným odhadom z konca januára. Na porovnanie, v decembri zaznamenala 5,9 %. To znamená, že sa mierne vzdialila inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je stanovený na 2 %.



Pod zrýchlenie rastu cien za mesiac január sa do veľkej miery podpísali ceny potravín, ktoré vzrástli medziročne o 13,3 % po 12,1-percentnom raste v závere minulého roka. V rámci nich sa výraznejšie zvýšili ceny ovocia a čerstvých rýb.



Zrýchlenie rastu zaznamenali aj ceny energií. Zatiaľ čo v decembri sa medziročne zvýšili o 15,1 %, v januári ich rast dosiahol 16,3 %.



Zrýchlila však aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín. Dosiahla 5,6 %, v decembri to bolo 5,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vrátili v januári k rastu. Oproti decembru vzrástli o 0,4 %, zatiaľ čo v decembri oproti novembru zaznamenali mierny pokles o 0,1 %.