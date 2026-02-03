< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Francúzsku sa v januári spomalila na 5-ročné minimum
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v januári medziročne o 0,3 %, zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 0,8 %.
Autor TASR
Paríž 3. februára (TASR) - Inflácia vo Francúzsku sa v januári spomalila výraznejšie, než sa očakávalo, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než päť rokov. Predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil francúzsky štatistický úrad INSEE, priniesol portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v januári medziročne o 0,3 %, zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 0,8 %. Je to najnižšia miera inflácie od konca roka 2020. Januárový rast spotrebiteľských cien bol omnoho miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali infláciu na úrovni 0,6 %.
Za výrazným spomalením miery inflácie je najmä výraznejší pokles cien spotrebiteľského tovaru. Ceny v tomto prípade klesli v januári medziročne o 1,2 % po 0,4-percentnom poklese v decembri, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali ceny oblečenia a obuvi.
Výraznejšie klesli aj ceny energií. V decembri sa medziročne znížili o 6,8 %, v januári o 7,8 %. Okrem toho sa spomalil rast nákladov v oblasti niektorých služieb, najmä v zdravotníctve.
Na druhej strane, ceny potravín zrýchlili tempo rastu. Zatiaľ, čo v decembri vzrástli o 1,7 %, v prvom mesiaci tohto roka sa zvýšili o 1,9 %.
V medzimesačnom porovnaní klesli spotrebiteľské ceny vo Francúzsku o 0,3 % po decembrovom raste na úrovni 0,1 %. Ekonómovia s poklesom cien počítali, očakávali však, že jeho tempo dosiahne iba 0,1 %.
Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v januári medziročne o 0,3 %, zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 0,8 %. Je to najnižšia miera inflácie od konca roka 2020. Januárový rast spotrebiteľských cien bol omnoho miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali infláciu na úrovni 0,6 %.
Za výrazným spomalením miery inflácie je najmä výraznejší pokles cien spotrebiteľského tovaru. Ceny v tomto prípade klesli v januári medziročne o 1,2 % po 0,4-percentnom poklese v decembri, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali ceny oblečenia a obuvi.
Výraznejšie klesli aj ceny energií. V decembri sa medziročne znížili o 6,8 %, v januári o 7,8 %. Okrem toho sa spomalil rast nákladov v oblasti niektorých služieb, najmä v zdravotníctve.
Na druhej strane, ceny potravín zrýchlili tempo rastu. Zatiaľ, čo v decembri vzrástli o 1,7 %, v prvom mesiaci tohto roka sa zvýšili o 1,9 %.
V medzimesačnom porovnaní klesli spotrebiteľské ceny vo Francúzsku o 0,3 % po decembrovom raste na úrovni 0,1 %. Ekonómovia s poklesom cien počítali, očakávali však, že jeho tempo dosiahne iba 0,1 %.