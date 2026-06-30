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Inflácia vo Francúzsku sa v júni spomalila, prvýkrát v tomto roku
Medziročná miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v júni 1,8 % oproti 2,4-percentnej úrovni v máji, čo bola najvyššia inflácia od februára 2024.
Autor TASR
Paríž 30. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku spomalili tento mesiac tempo rastu, prvýkrát v tomto roku. Inflácia sa navyše vrátila pod úroveň inflačného cieľa a pod úroveň predpokladanú analytikmi. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.
Medziročná miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v júni 1,8 % oproti 2,4-percentnej úrovni v máji, čo bola najvyššia inflácia od februára 2024. Júnové spomalenie rastu spotrebiteľských cien v tomto rozsahu znamená, že inflácia vo Francúzsku sa vrátila pod úroveň strednodobého inflačného cieľa, ktorý Európska centrálna banka (ECB) stanovila na 2 %. Naposledy bola pod dvojpercentnou úrovňou v marci tohto roka, keď dosiahla 1,7 %.
Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien iba na 2,1 %.
Za výrazným zmiernením inflácie je prudké spomalenie rastu cien energií, najmä ropných produktov. Ceny energií však naďalej zostávajú vyššie než v júni minulého roka. Vtedy boli o 11,2 % nižšie. V máji však boli v medziročnom porovnaní vyššie až o 16,6 %.
Spomalil sa aj rast cien v oblasti služieb. Zatiaľ čo v máji dosiahla inflácia v tomto sektore 2,1 %, v júni predstavovala 1,8 %. Rast cien potravín sa zmiernil na 0,9 % oproti 1,1-percentnému rastu v máji.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júni znížili o 0,2 %. Je to prvý pokles za päť mesiacov.
Medziročná miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v júni 1,8 % oproti 2,4-percentnej úrovni v máji, čo bola najvyššia inflácia od februára 2024. Júnové spomalenie rastu spotrebiteľských cien v tomto rozsahu znamená, že inflácia vo Francúzsku sa vrátila pod úroveň strednodobého inflačného cieľa, ktorý Európska centrálna banka (ECB) stanovila na 2 %. Naposledy bola pod dvojpercentnou úrovňou v marci tohto roka, keď dosiahla 1,7 %.
Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien iba na 2,1 %.
Za výrazným zmiernením inflácie je prudké spomalenie rastu cien energií, najmä ropných produktov. Ceny energií však naďalej zostávajú vyššie než v júni minulého roka. Vtedy boli o 11,2 % nižšie. V máji však boli v medziročnom porovnaní vyššie až o 16,6 %.
Spomalil sa aj rast cien v oblasti služieb. Zatiaľ čo v máji dosiahla inflácia v tomto sektore 2,1 %, v júni predstavovala 1,8 %. Rast cien potravín sa zmiernil na 0,9 % oproti 1,1-percentnému rastu v máji.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júni znížili o 0,2 %. Je to prvý pokles za päť mesiacov.