Inflácia vo Francúzsku sa v máji spomalila na takmer 4-ročné minimum

Paríž 29. mája (TASR) - Inflácia vo Francúzsku zaznamenala tento mesiac najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Podpísalo sa pod to najmä výrazné zrýchlenie poklesu cien energií. Uviedol to v predbežnom odhade francúzsky štatistický úrad INSEE.



Miera inflácie dosiahla v máji medziročne 0,2 % po 0,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Májová inflácia je tak najnižšia od augusta 2016. Ekonómovia počítali so zotrvaním miery inflácie na aprílovej úrovni.



Dôvodom je najmä rýchlejší pokles cien energií. Tie klesli o 11 %, zatiaľ čo v apríli pokles dosiahol 8,6 %. Zároveň sa spomalil rast cien potravín. V apríli sa tieto ceny zvýšili o 3,7 %, v máji vzrástli o 3,1 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v máji nemenili. Harmonizované spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 0,2 % a medzimesačne stagnovali.