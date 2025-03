Inflácia vo Francúzsku sa v marci stabilizovala na 4-ročnom minime

Paríž 28. marca (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku zotrvala tento mesiac na úrovni z februára a udržala sa tak na najnižšej úrovni za zhruba štyri roky. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežný odhad. V separátnej správe informoval aj o vývoji cien výrobcov za mesiac február, ktoré klesli prvýkrát za päť mesiacov. Údaje INSEE zverejnil server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny vzrástli v marci medziročne o 0,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako vo februári a zároveň najnižšia inflácia od februára 2021.



Na jednej strane sa zrýchlil rast cien potravín a služieb, na druhej však klesli ceny energií. Ceny potravín vzrástli v marci medziročne o 0,6 % po 0,3-percentnom raste vo februári a ceny služieb zrýchlili rast z 2,2 % na 2,3 %. Ceny energií však klesli o 6,2 %. Vo februári pokles predstavoval 5,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zvýšili v marci o 0,2 %. Vrátili sa tak k rastu po tom, ako vo februári stagnovali.



V separátnej správe INSEE zverejnil vývoj cien priemyselných výrobcov pre domáci trh za mesiac február. Tie zaznamenali pokles, prvý od septembra minulého roka.



Ceny producentov pre domáci trh klesli vo februári medzimesačne o 0,8 % po 0,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Pod pokles cien producentov sa podpísal najmä vývoj v ťažobnom a energetickom sektore, v rámci ktorého ceny klesli o 2,9 %. Predtým sedem mesiacov v rade vykazovali rast.



V medziročnom porovnaní ceny výrobcov pre domáci trh pokračovali v poklese, už 15. mesiac po sebe. Tempo poklesu sa však spomalilo, a to na 1,4 % z 2,2 % v prvom mesiaci roka.