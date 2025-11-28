< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Francúzsku sa v novembri udržala na úrovni pod 1 %
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v novembri 0,9 %.
Autor TASR
Paríž 28. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku pokračovali v novembri v stabilnom raste. Inflácia tak dosiahla nižšiu úroveň, než sa čakalo, pričom sa udržala pod 1 %. Predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v novembri 0,9 %. To je rovnaké tempo rastu spotrebiteľských cien ako v októbri a zároveň je to siedmy mesiac v tomto roku, čo ceny rástli o menej než 1 %. Analytici pritom očakávali, že inflácia sa mierne zrýchli a dosiahne 1 %.
Pod stabilné tempo rastu spotrebiteľských cien sa na jednej strane podpísalo spomalenie rastu cien služieb a zrýchlenie poklesu cien pri spotrebných tovaroch a na druhej strane zmiernenie tempa poklesu cien energií a zrýchlenie rastu cien potravín. Ceny služieb vzrástli v novembri medziročne o 2,2 % po 2,4-percentnom raste v októbri, zatiaľ čo ceny spotrebných tovarov klesli o 0,6 % po tom, ako v októbri zaznamenali pokles o 0,5 %.
Zároveň však slabšie klesali ceny v oblasti energií. V októbri klesli medziročne o 5,6 %, v novembri potom pokles predstavoval 4,6 %. Okrem toho o niečo výraznejšie než v októbri rástli ceny potravín. Ich rast sa zrýchlil z 1,3 % na 1,4 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku znížili v novembri o 0,1 %. Vymazali tak rast z predchádzajúceho mesiaca, ktorý dosiahol rovnako 0,1 %.
