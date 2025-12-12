< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Francúzsku sa v novembri udržala pod 1 %
Autor TASR
Paríž 12. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku pokračovali v novembri v stabilnom raste, pričom inflácia sa udržala pod 1 %. Informoval o tom v piatok portál RTTNews, ktorý zverejnil konečné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Ten potvrdil predbežný odhad.
Medziročná miera inflácie dosiahla v novembri vo Francúzsku 0,9 %. To je rovnaká úroveň rastu spotrebiteľských cien ako v októbri a zároveň rovnaká, akú zverejnil INSEE 28. novembra. Okrem toho je to siedmy mesiac v tomto roku, čo rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku nedosiahol 1 %.
Inflácia v oblasti služieb sa v novembri zmiernila na 2,2 % z 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Na druhej strane, ceny spotrebných tovarov zrýchlili tempo poklesu. V októbri zaznamenali medziročný pokles o 0,5 %, v novembri o 0,6 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku znížili v novembri o 0,2 %. V tomto prípade INSEE revidoval svoj predbežný odhad, v ktorom uvádzal pokles cien o 0,1 %. V októbri vykázali spotrebiteľské ceny rast na úrovni 0,1 %.
