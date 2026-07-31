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Inflácia vo Francúzsku sa vrátila nad 2 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v júli 2,1 % oproti 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že zotrvá na júnovej úrovni.

Autor TASR
Paríž 31. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zrýchlili tento mesiac tempo rastu, pričom inflácia sa vrátila nad dvojpercentnú úroveň. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, podľa ktorého sa pod to podpísalo zrýchlenie rastu cien služieb a energií. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics.

Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v júli 2,1 % oproti 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že zotrvá na júnovej úrovni.

K nečakanému zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien došlo po výraznejšom zvýšení cien služieb a energií. Ceny služieb vzrástli v júli medziročne o 2,3 % po 1,9-percentnom raste v mesiaci jún a ceny energií sa zvýšili o 12,4 %, zatiaľ čo v júni ich rast dosiahol 11 %.
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