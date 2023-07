Inflácia vo Francúzsku sa zmiernila na takmer 1,5-ročné minimum

Paríž 28. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku spomalili tento mesiac tempo rastu na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Informoval o tom server tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v júli 4,3 % oproti 4,5-percentnému rastu spotrebiteľských cien v predchádzajúcom mesiaci. Júlový vývoj predstavuje najnižší rast spotrebiteľských cien od februára minulého roka, a to najmä v dôsledku zrýchlenia poklesu cien energií a miernejšieho rastu cien potravín. Na druhej strane, je to stále výrazne nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) stanoveným na 2 %.



Ceny energií klesli v júli medziročne o 3,8 % po trojpercentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ceny potravín pokračovali v raste, tempo rastu sa však zmiernilo. Zatiaľ čo v júni vzrástli o 13,7 %, v júli ich rast dosiahol 12,6 %. Mierne sa však zrýchlila inflácia v oblasti služieb. Po júnovom raste cien služieb o 3 % sa v júli ich rast zvýšil o 3,1 %.



Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli stagnovali, zatiaľ čo analytici očakávali ich rast o 0,2 %. Vychádzali pritom z júnového rastu na tejto úrovni.