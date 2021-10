Inflácia vo Francúzsku sa zrýchlila v októbri na 13-ročné maximum

Paríž 29. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien zrýchlil vo Francúzsku v októbri na 13-ročné maximum. Ukázali to v piatok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



INSEE uviedol, že medziročná miera inflácie zrýchlila v októbri na 2,6 % z 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyšší rast spotrebiteľských cien od októbra 2008.



Tempo rastu cien prekonalo aj očakávania trhov. Analytici počítali so zrýchlením inflácie na 2,5 %.



Vývoj inflácie ovplyvnili najmä ceny energií, ktoré sa v októbri medziročne zvýšili o viac než 20 %. Tempo rastu cien sa okrem toho zrýchlilo aj v službách.



Naopak, čiastočne sa rast cien zmiernil pri potravinách. V septembri vzrástli o 1 %, v októbri rast podľa predbežných odhadov dosiahol 0,6 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zvýšili o 0,4 % po 0,2-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Pod návrat k rastu sa opäť podpísali najmä ceny energií, dodal INSEE.