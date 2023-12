Inflácia vo Francúzsku spomalila na takmer dvojročné minimum

Paríž 15. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku spomalili v novembri tempo rastu, rozsah spomalenia bol však miernejší, než uvádzal predbežný odhad. Napriek tomu to bola najnižšia inflácia za takmer dva roky. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil konečné údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v novembri 3,5 % oproti 4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. V predbežnom odhade INSEE poukazoval na spomalenie na 3,4 %. Napriek tomu, že zmiernenie inflácie nebolo také výrazné, ako naznačoval predbežný odhad, aj konečný údaj predstavuje najpomalší rast spotrebiteľských cien od januára minulého roka.



K spomaleniu prispeli najmä ceny energií, ktoré zmiernili tempo rastu na 3,1 % z 5,2 % v októbri. Miernejšie rástli aj ceny služieb a výrobkov. Podobne sa zmiernil rast cien potravín, ktorý dosiahol 16-mesačné minimum. Ceny potravín vzrástli o 7,7 %, zatiaľ čo v októbri sa zvýšili o 7,8 %.



Ešte výraznejšie zmiernenie zaznamenala jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Zatiaľ čo v októbri dosiahla 4,2 %, v novembri zaznamenala 3,6 %. To je najnižšia jadrová inflácia za posledných 19 mesiacov.