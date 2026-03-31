Inflácia vo Francúzsku stúpla najvyššie od augusta 2024
Autor TASR
Paríž 31. marca (TASR) - Francúzske spotrebiteľské ceny v marci vzrástli najviac od augusta 2024, keďže vojna na Blízkom východe zvýšila ceny energií. Oznámil to v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celková hladina francúzskych spotrebiteľských cien sa medziročne posilnila o 1,7 % po raste o 0,9 % vo februári. Ceny energií sa vo Francúzsku v marci medziročne zvýšili o 7,3 %. Služby v porovnaní s marcom minulého roka zdraželi o 1,7 % po tom, ako sa vo februári posilnili o 1,6 %. Tempo rastu cien potravín sa však spomalilo na 1,8 % z úrovne 2 %. Priemyselné výrobky medziročne o 0,6 % zlacneli.
Medzimesačne sa francúzske spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,9 % po tom, ako vo februári oproti predošlému mesiacu vzrástli o 0,6 %.
Francúzska medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v marci stúpla na 1,9 % z februárových 1,1 %. Medzimesačný rast cien podľa tejto metodiky sa zrýchlil na 1,1 % z úrovne 0,7 %.
Údaje o vývoji inflácie poukazujú na veľmi reálne riziko stagflácie, ktoré priamo súvisí s konfliktom na Blízkom východe, uviedla ekonómka banky ING Charlotte de Montpellierová. Dodala však, že riziko inflačnej špirály je vo Francúzsku menšie ako vo zvyšku eurozóny, keďže východisková inflácia v krajine bola nižšia ako vo väčšine európskych krajín.
