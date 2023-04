Inflácia vo Francúzsku v apríli nečakane stúpla na 5,9 %

Paríž 28. apríla (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v apríli, na začiatku 2. štvrťroka, nečakane zrýchlil. Dôvodom bolo zvýšenie cien energií. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu sa index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli 2023 zvýšil medziročne o 5,9 % po náraste o 5,7 % v marci. Ekonómovia pritom predpovedali, že miera inflácie zostane tento mesiac stabilná na úrovni 5,7 %.



K miernemu zrýchleniu inflácie prispel do značnej miery vývoj cien v energetike. Tempo ich rastu sa totiž v apríli zvýšilo na 7 % zo 4,9 % marci.



Na druhej strane, rast cien potravín sa naopak spomalil na 14,9 % z 15,9 %. Ceny priemyselných tovarov v apríli stúpli medziročne o 4,7 % a ceny služieb o 3,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v apríli zvýšili o 0,6 %. To bolo menej ako v marci, keď vzrástli o 0,9 %, ale viac ako očakávali ekonómovia, ktorí predpovedali, že stúpnu len o 0,4 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa vo Francúzsku v apríli vyšplhal na 6,9 % zo 6,7 % v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že klesne na 6,6 %.



Medzimesačne vzrástol HICP o 0,7 % (o 1 % v marci), a prekonal odhady na úrovni 0,4 %.