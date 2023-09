Inflácia vo Francúzsku v septembri stagnovala, očakávalo sa zrýchlenie

Paríž 29. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku nemenili tento mesiac tempo rastu, keď miernejší rast cien potravín kompenzoval zrýchlenie rastu cien energií. Poukázali na to predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu (INSEE). Výsledky tak boli lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zrýchlením inflácie. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v septembri 4,9 %, rovnakú hodnotu ako v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom počítali so zrýchlením na 5,1 %. Napriek lepšiemu vývoju, než sa čakalo, sa inflácia naďalej drží vysoko nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je stanovený na 2 %.



Vývoj v septembri ovplyvňovali najmä ceny energií a ceny potravín. Ceny energií sa medziročne zvýšili o 11,5 %, zatiaľ čo v auguste tempo rastu dosiahlo 6,8 %. Naopak, ceny potravín rast zmiernili, keď v auguste vzrástli o 11,2 % a v septembri o 9,6 %. Spomalil sa aj rast cien služieb, konkrétne z 3 % na 2,8 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli v septembri o 0,5 % po augustovom raste o 1 %. Analytici očakávali pokles o 0,3 %.



Čo sa týka medziročnej harmonizovanej miery inflácie, tá sa v septembri nečakane zmiernila. Dosiahla 5,6 %, zatiaľ čo v auguste predstavovala 5,7 %, uviedol INSEE. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, naopak, jej zrýchlenie na 5,9 %.