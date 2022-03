Inflácia vo Francúzsku vzrástla viac, ako sa očakávalo

Paríž 31. marca (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v marci zrýchlil viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najväčšie tempo od decembra 1985. To odráža ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré prevzala TASR.



Podľa rýchleho odhadu INSEE sa index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v marci 2022 zvýšil medziročne o 4,5 % po náraste o 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že marcová miera inflácie dosiahne 4,3 %.



Tento prudký skok inflácie by mal byť výsledkom zrýchlenia cien energií a potravín a v menšej miere aj služieb.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v marci zvýšili o 1,4 %, čo je najvyššie medzimesačné tempo ich rastu v histórii štatistík.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii (EÚ) určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Francúzska v marci vzrástol medziročne o rekordných 5,1 %, najviac od roku 1997, keď INSEE začal používať metodiku EÚ na výpočet inflácie.



No aj keď francúzska inflácia vzrástla v marci viac, než sa očakávalo, stále je nižšia ako v iných veľkých európskych ekonomikách. Prispeli k tomu vládou nariadené stropy pre ceny plynu a elektriny na ochranu spotrebiteľov pred krízou životných nákladov. To zmierni tiež riziko poklesu ekonomiky, domnievajú sa analytici.