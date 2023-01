Inflácia vo Francúzsku zaznamenala v januári mierne zrýchlenie

Paríž 31. januára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa na začiatku roka zrýchlil, inflácia však bola napriek tomu miernejšia, než sa čakalo. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu. Pod zrýchlenie inflácie sa v januári podpísali najmä ceny energií a potravín. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v januári 6 % oproti decembrovej inflácii na úrovni 5,9 %, uviedli štatistici. Analytici však počítali so zrýchlením rastu cien na 6,1 %.



K miernemu zrýchleniu inflácie na začiatku tohto roka prispeli najmä ceny energií, ktoré vzrástli o 16,3 % po 15,1-percentnom raste v decembri, keď vláda upustila od niektorých predchádzajúcich opatrení na pomoc firmám a domácnostiam. Navyše rast zrýchlili aj ceny potravín, a to na 13,2 % po tom, ako sa v decembri medziročne zvýšili o 12,1 %.



Na druhej strane ceny služieb tempo rastu spomalili. V decembri sa zvýšili o 2,9 %, v januári ich rast dosiahol 2,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zvýšili v januári o 0,4 %. To je najvyššie tempo rastu za tri mesiace.