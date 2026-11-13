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Inflácia vo Francúzsku zrýchlila na najvyššiu úroveň za takmer 3 roky
Medziročná inflácia dosiahla v októbri 3,4 %, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu.
Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zrýchlili v októbri tempo rastu výraznejšie nad 3 % a zaznamenali najprudší rast za takmer tri roky. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý tak potvrdil predbežné údaje z konca októbra. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná inflácia dosiahla v októbri 3,4 %, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu. Októbrové údaje, ktoré potvrdzujú odhad z 30. októbra, predstavujú najvyššiu infláciu vo Francúzsku od decembra 2023.
Pod rast sa podpísalo ďalšie zrýchlenie rastu cien energií. V septembri vzrástli medziročne o 21,3 %, v októbri o 24,1 %. V rámci nich sa ceny ropných produktov zvýšili o 38,5 % a plynu o 27,1 %. Výraznejší rast než v septembri zaznamenali aj ceny služieb. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 2,4 %, v októbri sa zvýšili o 2,6 %.
Na druhej strane, ceny potravín spomalili tempo rastu. Po septembrovom raste o 1,4 % sa v októbri oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,2 %.
Ako celková inflácia, tak aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zaznamenala v októbri zrýchlenie. Dosiahla 1,7 % oproti septembrovej úrovni 1,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vrátili k rastu. Zvýšili sa o 0,4 % po 0,3-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročná inflácia dosiahla v októbri 3,4 %, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu. Októbrové údaje, ktoré potvrdzujú odhad z 30. októbra, predstavujú najvyššiu infláciu vo Francúzsku od decembra 2023.
Pod rast sa podpísalo ďalšie zrýchlenie rastu cien energií. V septembri vzrástli medziročne o 21,3 %, v októbri o 24,1 %. V rámci nich sa ceny ropných produktov zvýšili o 38,5 % a plynu o 27,1 %. Výraznejší rast než v septembri zaznamenali aj ceny služieb. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 2,4 %, v októbri sa zvýšili o 2,6 %.
Na druhej strane, ceny potravín spomalili tempo rastu. Po septembrovom raste o 1,4 % sa v októbri oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,2 %.
Ako celková inflácia, tak aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zaznamenala v októbri zrýchlenie. Dosiahla 1,7 % oproti septembrovej úrovni 1,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vrátili k rastu. Zvýšili sa o 0,4 % po 0,3-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.