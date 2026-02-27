Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Ekonomika

Inflácia vo Francúzsku zrýchlila na päťmesačné maximum

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Inflácia vo Francúzsku sa tento mesiac zrýchlila na viac než trojnásobok úrovne zo začiatku roka.

Autor TASR
Paríž 27. februára (TASR) - Inflácia vo Francúzsku sa tento mesiac zrýchlila na viac než trojnásobok úrovne zo začiatku roka, pričom dosiahla päťmesačné maximum. Vyššia bola aj v porovnaní s odhadmi trhov. Poukázali na to predbežné údaje, ktoré v piatok zverejnil francúzsky štatistický úrad INSEE. Informovala o tom agentúra Reuters.

Medziročná inflácia vo Francúzsku dosiahla vo februári podľa predbežných odhadov INSEE 1 %, čo je najvyššia úroveň od septembra minulého roka. V januári predstavovala 0,3 %, čo však bola najnižšia miera inflácie od decembra 2020. Na druhej strane, februárový rast cien bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami trhov. Tie počítali so zrýchlením na 0,8 %.

K zrýchleniu miery inflácie prispeli ceny energií, ktoré síce pokračovali v poklese, avšak v podstatne slabšom než v predchádzajúcom období. V januári klesli ceny energií medziročne o 7,6 %, vo februári o 3 %.

Navyše, ceny potravín zrýchlili tempo rastu na dvojročné maximum. Zatiaľ čo v januári vzrástli o 1,9 %, vo februári rast dosiahol 2,1 %.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

KOMENTÁR J. HRABKA: Dve percentá moci