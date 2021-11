Inflácia vo Francúzsku zrýchlila v novembri na 13-ročné maximum

Paríž 30. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zaznamenali tento mesiac najvýraznejšie tempo rastu za posledných 13 rokov. Uviedol to v utorok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje.



Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v novembri medziročne o 2,8 % po 2,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Novembrová miera inflácie je tak najvyššia od septembra 2008.



Predbežné údaje štatistického úradu prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali so zotrvaním inflácie na októbrovej úrovni.



Vývoj spotrebiteľských cien v novembri najviac ovplyvnili ceny energií. Tie sa medziročne zvýšili o 21,6 %. V porovnaní s vývojom v októbri tak ešte zrýchlili tempo rastu, keď v danom mesiaci vzrástli o 20,2 %.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa spotrebiteľské ceny zvýšili v novembri vo Francúzsku o 0,4 %. Pokračovali tak v rovnakom medzimesačnom tempe ako v októbri, pričom najviac vývoj inflácie ovplyvnili ceny služieb a potravín.



Harmonizované spotrebiteľské ceny sa v novembri medziročne zvýšili o 3,4 %. Aj v tomto prípade je to najvyššia miera inflácie od septembra 2008. V medzimesačnom porovnaní harmonizované spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,4 %.