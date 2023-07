Inflácia vo Švajčiarsku klesla pod 2 %, vrátila sa do cieľového pásma

Bern 3. júla (TASR) - Miera inflácie vo Švajčiarsku sa v júni spomalila pod 2 % a po približne 1,5 roku sa vrátila do cieľového pásma. Ekonómovia napriek tomu predpokladajú, že centrálna banka svoj súčasný kurz nezmení a bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švajčiarsku v júni 1,7 % oproti májovej úrovni 2,2 %, uviedol v pondelok švajčiarsky štatistický úrad. To je najnižšia miera inflácie od januára 2022 a zároveň prvý pokles od daného mesiaca pod 2-percentnú hranicu. Prvýkrát sa tak dostala do cieľového pásma švajčiarskej centrálnej banky pre zabezpečenie cenovej stability, ktoré je stanovené na 0 až 2 %. Výsledok bol lepší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí počítali so zmiernením inflácie na 1,8 %.



Najvýraznejšie vývoj inflácie ovplyvnili náklady dopravu, ktoré zrýchlili tempo poklesu, a náklady na bývanie a energie, ktoré síce vzrástli, avšak miernejším tempom. Zmiernil sa aj rast cien oblečenia a obuvi. Navyše potravinová inflácia dosiahla v júni 6-mesačné minimum, keď sa ceny potravín zvýšili o 5,1 %. V máji ich rast dosiahol 5,3 %.



Miernejšie než v máji rástli aj jadrové spotrebiteľské ceny. Zatiaľ čo v máji vzrástli o 1,9 %, minulý mesiac rast dosiahol 1,8 %.



Napriek pozitívnym údajom analytici aj naďalej odhadujú, že centrálna banka na nasledujúcom zasadnutí v septembri úrokové sadzby zvýši. "Za normálnych okolností by takéto údaje stačili na to, aby centrálna banka sprísňovanie menovej politiky zastavila," povedala ekonómka z ING Charlotte de Montpellier. "Na poslednej tlačovej konferencii sa však banka vyjadrila dosť jasne, pričom z jej vyjadrení vyplýva, že neplánuje brať ohľad na infláciu, ktorá je dočasne pod 2 %," dodala ekonómka.