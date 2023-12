Inflácia vo Švajčiarsku sa v novembri spomalila na viac než dvojročné

Bern 4. decembra (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku zaznamenala minulý mesiac nečakané spomalenie a dostala sa na najnižšiu úroveň za viac než dva roky. Uviedol to v pondelok švajčiarsky štatistický úrad s tým, že vývoj inflácie ovplyvnilo viacero faktorov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vzrástli vo Švajčiarsku v novembri medziročne o 1,4 % po 1,7-percentnom raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Novembrový vývoj, ktorý predstavuje najnižšiu mieru inflácie od októbra 2021, prekvapil ekonómov. Tí počítali so zotrvaním inflácie na 1,7-percentnej úrovni tretí mesiac po sebe.



Inflácia sa tak už šiesty mesiac v rade drží v cieľovom rozpätí centrálnej banky. To je stanovené od 0 do 2 %.



Pod novembrový vývoj sa podpísalo viacero faktorov. Na jednej strane náklady na bývanie a energie zrýchlili tempo rastu, na druhej strane sa mierne spomalil rast cien potravín. Okrem toho klesli náklady na dopravu aj zdravotnú starostlivosť.



Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny klesli v novembri o 0,2 %, zatiaľ čo v októbri sa o 0,1 % zvýšili. K medzimesačnému poklesu prispeli nižšie ceny v hoteloch a dovoleniek.