Inflácia vo Švajčiarsku sa v závere minulého roka zrýchlila

Bern 8. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku zrýchlili koncom minulého roka tempo rastu, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj cien potravín aj náklady na bývanie a energie. Zrýchlenie inflácie zároveň prekonalo očakávania, na druhej strane sa rast cien udržal v cieľovom pásme centrálnej banky. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje švajčiarskeho štatistického úradu.



Medziročná miera inflácie vo Švajčiarsku dosiahla v decembri 1,7 % oproti novembrovej úrovni 1,4 %. To bola najnižšia inflácia od októbra 2021.



Ekonómovia so zrýchlením rastu cien počítali, očakávali však, že bude miernejšie a inflácia dosiahne 1,5 %. Miera inflácie však naďalej zotrváva v cieľovom pásme švajčiarskej centrálnej banky 0 % až 2 %.



K zrýchleniu cien prispeli najmä ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Zatiaľ čo v novembri vzrástli o 0,4 %, v decembri ich rast dosiahol 1 %. Zrýchlil sa aj rast nákladov na bývanie a energie, a to z 3,2 % v novembri na 3,3 %. Naopak, náklady na dopravu klesli o 0,4 %.



Za celý rok 2023 vzrástli spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku o 2,1 %. Rast cien podporili najmä vyššie ceny elektriny, plynu a nájmov.