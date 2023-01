Inflácia vo Švajčiarsku sa vlani prudko zrýchlila

Bern 4. januára (TASR) - Miera inflácie vo Švajčiarsku sa v poslednom mesiaci roka 2022 zmiernila na osemmesačné minimum, za celý rok však bola oproti roku 2021 takmer päťnásobná. Dôvodom bol výrazný rast cien pohonných látok, áut či nákladov na bývanie. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje švajčiarskeho štatistického úradu.



Vlani dosiahla inflácia vo Švajčiarsku 2,8 %. V roku 2021 to bolo 0,6 % a v roku 2020 sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu roku znížili o 0,7 %.



V priebehu minulého roka vývoj cien vo Švajčiarsku výrazne ovplyvňovali ceny palív, plynu, áut a prenájmov. Naopak, napríklad náklady na lieky či v oblasti telekomunikácii sa znížili.



Infláciu okrem toho výraznejšie ovplyvnili ceny dovážaných výrobkov. Ceny dovozu vzrástli vlani o 6,7 %, zatiaľ čo ceny tovarov na domácom trhu sa zvýšili o 1,6 %.



Za samotný december sa však medziročná miera inflácie spomalila. Dosiahla 2,8 % oproti 3 % v novembri. Bol to najslabší rast spotrebiteľských cien od apríla, v ktorom sa zvýšili o 2,5 %.



Najvýraznejšiu infláciu zaznamenalo Švajčiarsko v priebehu roka v auguste, keď dosiahla 3,5 %. Naopak, najmenej rástli spotrebiteľské ceny v januári, konkrétne o 1,6 %. Bol to jediný mesiac v roku, v ktorom bola inflácia pod 2 %.