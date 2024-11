Inflácia vo Švajčiarsku sa zmiernila na najnižšiu úroveň za tri roky

Bern 1. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku zaznamenali minulý mesiac nečakané spomalenie, pričom sa dostali na najnižšiu úroveň za viac než tri roky. Údaje, ktoré v piatok oznámil švajčiarsky štatistický úrad, zverejnila agentúra DPA.



Spotrebiteľské ceny vzrástli v októbri medziročne o 0,6 % po 0,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Októbrová inflácia tak bola najnižšia od júna 2021, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili rovnako o 0,6 %.



Údaje prekvapili ekonómov. Tí počítali so zotrvaním miery inflácie na septembrovej úrovni, teda 0,8 %.



Vývoj inflácie výrazne ovplyvnili náklady na dopravu, ako aj ceny potravín, oblečenia a obuvi. Náklady na dopravu klesli medziročne o 2,7 % a ceny odevov a obuvi o 1 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov síce klesli iba o 0,3 %, v predchádzajúcom mesiaci však o 0,2 % vzrástli.



V porovnaní so septembrom zaznamenali spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku v októbri pokles o 0,1 %. Tempo poklesu sa tak spomalilo, keď v septembri klesli o 0,3 %. Aj v tomto prípade však vývoj spotrebiteľských cien zaostal za očakávaniami, keďže analytici počítali so stagnáciou.