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Inflácia vo Švajčiarsku sa zmiernila
Stále je však blízko 1,5-ročného maxima.
Autor TASR
Bern 2. júla (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku sa minulý mesiac zmiernila, stále sa však drží v blízkosti 1,5-ročného maxima. Údaje švajčiarskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švajčiarsku 0,5 % oproti 0,6-percentnej úrovni v máji a apríli. Napriek spomaleniu je to naďalej jedna z najvyšších úrovní v krajine za zhruba 1,5 roka, keď predchádzajúci rast na úrovni 0,6 % bol najvýraznejší od decembra 2024.
Pod zmiernenie inflácie sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré klesli o 1,2 %. Náklady na zdravotníctvo boli o 0,4 % nižšie. Na druhej strane, náklady na dopravu sa zvýšili o 1,8 % a na vzdelanie o 2,6 %.
K zmierneniu inflácie došlo aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v máji oproti aprílu vzrástli spotrebiteľské ceny o 0,2 %, v júni v porovnaní s májom stagnovali.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švajčiarsku 0,5 % oproti 0,6-percentnej úrovni v máji a apríli. Napriek spomaleniu je to naďalej jedna z najvyšších úrovní v krajine za zhruba 1,5 roka, keď predchádzajúci rast na úrovni 0,6 % bol najvýraznejší od decembra 2024.
Pod zmiernenie inflácie sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré klesli o 1,2 %. Náklady na zdravotníctvo boli o 0,4 % nižšie. Na druhej strane, náklady na dopravu sa zvýšili o 1,8 % a na vzdelanie o 2,6 %.
K zmierneniu inflácie došlo aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v máji oproti aprílu vzrástli spotrebiteľské ceny o 0,2 %, v júni v porovnaní s májom stagnovali.