Inflácia vo Švajčiarsku sa zrýchlila, úrokové sadzby by mali klesnúť

Bern 2. mája (TASR) - Miera inflácie vo Švajčiarsku sa v apríli zrýchlila, pričom tempo zrýchlenia bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Analytici však napriek tomu očakávajú, že švajčiarska centrálna banka (SNB) pristúpi k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v apríli medziročne o 1,4 % po 1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Bol to najvýraznejší rast spotrebiteľských cien za štyri mesiace a navyše, výraznejší, než očakávali analytici. Tí počítali s minimálnym zrýchlením rastu na 1,1 %. Napriek tomu však inflácia zostáva v cieľovom pásme centrálnej banky stanovenom na 0 % až 2 %.



Pod zrýchlenie miery inflácie sa podpísali ceny potravín a náklady na bývanie a s tým spojené energie. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 1 %, zatiaľ čo v marci o 0,4 % klesli. Náklady na bývanie a s ním spojené energie zaznamenali rast o 3,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku zvýšili v apríli o 0,3 %, pričom v marci stagnovali. Aj v tomto prípade rast prekonal očakávania, keďže analytici počítali s rastom iba o 0,1 %.



Napriek zrýchleniu inflácie analytici očakávajú, že SNB pristúpi k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Apríl bol totiž 11. mesiacom v rade, čo sa inflácia udržala v inflačnom pásme centrálnej banky. Trhy preto predpokladajú, že na 60 % banka na najbližšom zasadnutí 20. júna úrokové sadzby zníži.



"Aj keď aprílové čísla boli vyššie, než sme očakávali, nenaznačuje to, že by sa inflácia mala "zakoreniť," napríklad prostredníctvom zvyšovania miezd," povedal ekonóm UBS Alessandro Bee. "Aj naďalej preto predpokladáme, že v júni SNB zníži hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,25 %, najmä, ak sa ráta s tým, že Európska centrálna banka (ECB) predtým sama pristúpi k redukcii úrokových sadzieb," dodal Bee.