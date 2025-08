Inflácia vo Švajčiarsku sa zrýchlila

Bern 4. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku pokračovali v júli v raste, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Znamená to rast spotrebiteľských cien druhý mesiac po sebe po tom, ako v máji zaznamenali prvý pokles za viac než štyri roky. Údaje švajčiarskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,2 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien bol tak mierne rýchlejší, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali so zotrvaním inflácie na úrovni z júna. Napriek zrýchleniu je to naďalej jedna z najnižších inflácií od jari 2021. V máji Švajčiarsko zaznamenalo pokles spotrebiteľských cien o 0,1 %, čo bol prvý pokles od marca 2021.



Najvýraznejšie sa v júli zvýšili ceny v reštauráciách a hoteloch, v obidvoch prípadoch rovnako o 1,6 %. Okrem toho vzrástli ceny oblečenia a obuvi a ceny za kultúru a rekreáciu. Naopak, klesli ceny potravín, ako aj náklady na dopravu a zdravotnú starostlivosť.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zrýchlila na štvormesačné maximum 0,8 %. V júni zaznamenala 0,6 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku minulý mesiac stagnovali. V júni sa zvýšili o 0,2 %, naopak, ekonómovia očakávali, že za minulý mesiac vykážu o 0,2 % pokles.