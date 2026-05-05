Utorok 5. máj 2026
Inflácia vo Švajčiarsku sa zrýchlila na takmer 1,5-ročné maximum

Autor TASR
Bern 5. mája (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku sa v apríli zrýchlila na dvojnásobnú úroveň v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie tak zaznamenala najvyššiu hodnotu za takmer 1,5 roka. Uviedol to v utorok švajčiarsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v apríli medziročne o 0,6 %. V marci sa zvýšili o 0,3 %. Aprílová inflácia tak dosiahla najvyššiu úroveň od decembra 2024.

Dôvodom je zrýchlenie rastu nákladov na energie a bývanie, ďalej na šport, rekreáciu a kultúru a výraznejšie než v marci rástli aj ceny v reštauráciách a hoteloch. Navyše sa k rastu vrátili ceny oblečenia a obuvi a náklady na dopravu. Tie v marci klesli.

Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín, sa však zmiernila. Zatiaľ čo v marci dosiahla v medziročnom porovnaní 0,4 %, v apríli predstavovala 0,3 %. To je najnižšia jadrová inflácia vo Švajčiarsku od júla 2021.
