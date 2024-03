Inflácia vo Švajčiarsku zaznamenala takmer 2,5-ročné minimum

Bern 4. marca (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku sa vo februári spomalila a aj keď zaostala za očakávaniami, dosiahla najnižšiu úroveň za takmer 2,5 roka. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje švajčiarskeho štatistického úradu.



Medziročná miera inflácie vo Švajčiarsku dosiahla vo februári 1,2 % oproti 1,3 % v prvom mesiaci roka. Zaostala tak za očakávaniami, keď ekonómovia počítali so zmiernením rastu spotrebiteľských cien až na 1,1 %. Napriek tomu je to najnižšia inflácia od októbra 2021.



Výrazne ju ovplyvnili ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa vo februári zvýšili iba o 0,8 %, zatiaľ čo v januári ich medziročný rast dosiahol 2,3 %. Spomalil sa aj rast cien v hoteloch a reštauráciách, v oblasti kultúry a rekreácie, ako aj v prípade alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Navyše, náklady na dopravu a na zdravotné zabezpečenie pokračovali v poklese.



Zrýchlila sa však inflácia v oblasti nákladov na bývanie a s tým súvisiacich energií. Dosiahla 3,1 %, zatiaľ čo v januári predstavovala 2,5 %. Mierne sa zrýchlil aj rast cien oblečenia.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku zvýšili vo februári o 0,6 %. To znamená zrýchlenie tempa rastu na trojnásobok, keď v januári ich rast dosiahol 0,2 %.