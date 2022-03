Inflácia vo Švajčiarsku zrýchlila na viac než 13-ročné maximum

Bern 3. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku zaznamenali minulý mesiac najvýraznejší rast za viac než 13 rokov. Uviedol to vo štvrtok švajčiarsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku sa vo februári zvýšili medziročne o 2,2 %, zatiaľ čo v januári rast dosiahol 1,6 %. Februárová inflácia je tak najvyššia od októbra 2008. Tempo rastu zároveň prekonalo očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením miery inflácie na 1,8 %.



Najviac sa pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien podpísali náklady na dopravu, ktoré vzrástli o 7,8 %. Zvýšili sa aj náklady spojené s bývaním, ako aj ceny v hoteloch a reštauráciách.



Výrazné zrýchlenie zaznamenala inflácia vo Švajčiarsku aj na medzimesačnej báze. Po januárovom raste o 0,2 % vzrástli spotrebiteľské ceny vo februári o 0,7 %. To je najvyššia medzimesačná inflácia od apríla 2009.