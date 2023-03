Inflácia vo Švajčiarsku zrýchlila vo februári na 6-mesačné maximum

Bern 6. marca (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku zrýchlila minulý mesiac na najvyššiu úroveň za pol roka. Takýto vývoj posilnil očakávania ekonómov, že centrálna banka pristúpi tento mesiac k zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli vo februári medziročne o 3,4 % po januárovom raste o 3,3 %. Inflácia sa tak opäť vzdialila od cieľového rozpätia švajčiarskej centrálnej banky pre cenovú stabilitu, ktoré banka stanovila na 0 až 2 %.



Februárová miera inflácie prekonala aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien. Ekonómovia z UBS a privátnej banky J. Safra Sarasin očakávali infláciu na úrovni 3 % a ekonómovia z Credit Suisse počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien až na 2,9 %.



Najvýraznejšie rástli ceny potravín a nealkoholických nápojov, kde rast dosiahol 6,5 %, zatiaľ čo v januári predstavoval 5,6 %. Tempo rastu sa zrýchlilo aj v prípade cien oblečenia a obuvi a cien v hoteloch a reštauráciách. Naopak zmiernilo sa v prípade cien energií a nákladov na bývanie. Rast dosiahol 4,7 %, zatiaľ čo v januári sa spomínané náklady zvýšili o 5,1 %.



Najbližšie zasadnutie centrálnej banky je naplánované na 23. marca a analytici očakávajú, že banka zvýši úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto rozhodnutia stanovili najnovšie na 91 %. "Vyzerá to tak, že zvýšenie sadzieb o 50 bodov je po najnovších údajoch prakticky hotová vec," povedal Karsten Junius, ekonóm z banky J. Safra Sarasin. Zároveň dodal, že sadzby pôjdu nahor podľa všetkého aj v júni, pričom zatiaľ sa očakáva zvýšenie o 25 bázických bodov. "Ak však inflácia zotrvá na vysokej úrovni, nedá sa vylúčiť, že aj v júni centrálna banka zvýši úrokové sadzby o 50 bázických bodov," povedal Junius.