Inflácia vo Švédsku dosiahla v marci vyše dvojročné minimum

Štokholm 13. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku pokračovali v marci v spomaľovaní rastu, pričom miera inflácie dosiahla najnižšiu úroveň za viac než dva roky. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vo Švédsku vzrástli v marci medziročne o 4,1 % po 4,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to najnižšiu infláciu od januára 2022, v ktorom sa zvýšili o 3,7 %. Napriek tomu je rast cien naďalej vysoko nad inflačným cieľom švédskej centrálnej banky Riksbank, ktorý banka stanovila na 2 %. Spomalenie rastu spotrebiteľských cien bolo výraznejšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s rastom cien v marci o 4,4 %.



Pod miernejšiu než očakávanú infláciu sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré prvýkrát klesli. Pokles dosiahol 0,7 %, zatiaľ čo vo februári vzrástli o 1,2 %. Znížili sa aj ceny v oblasti telekomunikácií, navyše, zmiernil sa rast cien odevov a obuvi, cien nábytku a ďalších vecí do domácnosti, ako aj ceny v hoteloch a reštauráciách.



V porovnaní s februárom vzrástli spotrebiteľské ceny vo Švédsku o 0,1 %. Tempo rastu sa tak mierne spomalilo po tom, ako sa vo februári zvýšili o 0,2 %. Aj v tomto prípade bola inflácia podstatne nižšia, než sa čakalo, keď analytici počítali so zrýchlením inflácie na 0,4 %.