Inflácia vo Švédsku rástla v júni pomalšie

Štokholm 14. júla (TASR) - Inflácia vo Švédsku sa v júni zrýchlila o niečo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad, stále však bola podstatne vyššia než v máji, pričom aj aktualizovaný údaj predstavuje štvormesačné maximum. Uviedol to v pondelok švédsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie vo Švédsku dosiahla v júni podľa spresnených údajov 0,7 % po májovej úrovni 0,2 %, ktorá predstavuje najnižšiu infláciu za 4,5 roka. Predbežný údaj zo začiatku júla poukazoval za jún na infláciu vo výške 0,8 %.



Aj po zverejnení spresnených údajov je však júnová inflácia najvyššia od februára tohto roka. V danom mesiaci dosiahla 1,3 %. Na druhej strane, naďalej sa drží výrazne pod inflačným cieľom švédskej centrálnej banky Riksbank, ktorá ho stanovila na 2 %.



Výrazne sa zrýchlil rast cien oblečenia a obuvi, keď oproti májovému rastu o 1,7 % ceny vzrástli o 2,9 %. Výraznejšie tempo rastu vykázali aj ceny v hoteloch a reštauráciách a náklady na kultúru a rekreáciu. Mierne sa zrýchlili ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré po raste o 5,2 % vzrástli o 5,3 %.



Naopak, náklady na bývanie ďalej klesali, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Zatiaľ čo v máji klesli o 3 %, v júni pokles dosiahol 4,2 %.



Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny vo Švédsku vzrástli v júni o 0,5 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade to bol najprudší rast spotrebiteľských cien od februára.



Takzvaná CPIF inflácia (s fixnou úrokovou sadzbou), čo je inflácia, ktorú preferuje Riksbank, dosiahla na medziročnej úrovni v júni 2,8 %. Aj to predstavuje 4-mesačné maximum. V medzimesačnom porovnaní dosiahla CPIF inflácia 0,5 % oproti májovej úrovni 0,1 %.