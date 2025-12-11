< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Švédsku sa spomalila na 6-mesačné minimum
Autor TASR
Štokholm 11. decembra (TASR) - Inflácia vo Švédsku sa v novembri výrazne spomalila a dosiahla najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Uviedol to vo štvrtok švédsky štatistický úrad, ktorý potvrdil svoj predbežný odhad zo začiatku mesiaca. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švédsku minulý mesiac 0,3 % po 0,9-percentnej úrovni v októbri aj septembri, uviedli štatistici. Potvrdili tak predbežné údaje zo 4. decembra. Miera inflácie je zároveň najnižšia od mája tohto roka, v ktorom dosiahla 0,2 %. Inflácia tak zostáva hlboko pod inflačným cieľom švédskej centrálnej banky Riksbank, ktorá ho stanovila na 2 %.
Pod zmiernenie inflácie sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, kde sa rast spomalil na 3,1 % z 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia potravinová inflácia za 10 mesiacov. Okrem toho sa zrýchlil pokles nákladov na bývanie a na s tým spojené energie. Tieto náklady klesli o 3,1 %, zatiaľ čo v októbri to bolo o 1,9 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Švédsku klesli o 0,4 %. Je to prvý pokles cien za tri mesiace, pričom v októbri sa zvýšili o 0,3 %. Aj v tomto prípade údaje štatistikov potvrdili predbežný odhad.
