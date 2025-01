Inflácia vo Švédsku sa spomalila na najnižšiu úroveň za štyri roky

Štokholm 8. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku výrazne spomalili v závere minulého roka tempo rastu a miera inflácie dosiahla najnižšiu úroveň za posledné štyri roky. Uviedol to v stredu švédsky štatistický úrad, ktorý zverejnil rýchly odhad. Informoval o tom portál RTTNews.



Spotrebiteľské ceny vo Švédsku vzrástli v decembri medziročne o 0,8 %. Oproti vývoju v novembri to znamená polovičné tempo rastu a najnižšiu infláciu od decembra 2020. Inflácia je nižšia aj oproti odhadom analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien na 1 %.



Navyše, miera inflácie sa drží pod inflačným cieľom švédskej centrálnej banky už piaty mesiac v rade. Inflačný cieľ Riksbank je stanovený na 2 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny vo Švédsku v decembri zvýšili o 0,3 %. Medzimesačná inflácia sa tak mierne zrýchlila, keď v novembri dosiahla 0,2 %. Podrobné výsledky za mesiac december zverejní štatistický úrad 15. januára.