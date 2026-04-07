< sekcia Ekonomika
Inflácia vo Švédsku sa zrýchlila na 5-mesačné maximum
Napriek tomu je to jedna z najnižších inflácií v Európskej únii.
Autor TASR
Štokholm 7. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku minulý mesiac mierne zrýchlili tempo rastu, pričom to dosiahlo najvyššiu úroveň za posledných päť mesiacov. Napriek tomu je to jedna z najnižších inflácií v Európskej únii. Uviedol to v utorok švédsky štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie vo Švédsku dosiahla v marci 0,6 % po februárovej úrovni 0,5 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od októbra minulého roka, v ktorom predstavovala 0,9 %. Celkovo je však inflácia vo Švédsku nízka, keď najvyššiu krajina za ostatný rok vykázala iba tesne nad 1 %. Zaznamenala ju na úrovni 1,1 %, a to v auguste. Za marcovým zrýchlením inflácie sú najmä náklady na dopravu, povedala Caroline Neanderová zo Statistics Sweden.
Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny vo Švédsku zasa o 0,6 % klesli. Je to prvý pokles cien za štyri mesiace, ktorý vykompenzoval predchádzajúce februárové zvýšenie na rovnakej úrovni. Finálne údaje zverejní švédsky štatistický úrad 14. apríla.
