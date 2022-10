Inflácia vo Švédsku zrýchlila na takmer 32-ročné maximum

Štokholm 13. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švédsku zrýchlili minulý mesiac tempo rastu výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo, pričom miera inflácie dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 32 rokov. Uviedol to vo štvrtok švédsky štatistický úrad Statistics Sweden. Informoval o tom server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny vo Švédsku vzrástli v septembri o 10,8 % po augustovom raste o 9,8 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie od decembra 1991, keď dosiahla 10,9 %.



Rast spotrebiteľských cien prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením miery inflácie na 10,5 %.



Infláciu najviac ovplyvnili energie a ceny potravín. "Za rastom spotrebiteľských cien v septembri sú v najväčšej miere ceny elektriny a potravín a nealkoholických nápojov," povedala Caroline Neanderová zo Statistics Sweden. Ceny elektrickej energie sa zvýšili o 54 % a ceny potravín a nealkoholických nápojov o 16,1 %.



Na medzimesačnej báze vzrástli spotrebiteľské ceny vo Švédsku o 1,4 %. Tempo rastu sa tak mierne spomalilo, keď v auguste rast dosiahol 1,8 %. Napriek tomu bolo vyššie, než predpokladali analytici, ktorí počítali so spomalením rastu cien na 1,1 %.