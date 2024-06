Inflácia vo Veľkej Británii sa po troch rokoch vrátila na 2 %

Londýn 19. júna (TASR) - Inflácia vo Veľkej Británii sa po prvýkrát za takmer tri roky vrátila na úroveň 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Britský štatistický úrad v stredu oznámil, že index spotrebiteľských cien (CPI) v máji v medziročnom porovnaní klesol na 2 % z aprílových 2,3 %.



Správa prišla len niekoľko týždňov predtým, ako sa v krajine uskutočnia parlamentné voľby. Cieľovú hodnotu 2 %, ktorú si stanovila britská centrálna banka (Bank of England, BoE), zaznamenal index CPI naposledy v júli 2021. BoE zasadá najbližšie vo štvrtok (20. 6.). Všeobecne sa očakáva, že tvorcovia menovej politiky počkajú s rozhodnutím o prípadnom znížení úrokových sadzieb až do volieb, ktoré sa konajú 4. júla.



BoE bola jednou z prvých centrálnych bánk, ktorá po skončení pandémie nového koronavírusu začala so zvyšovaním úrokových sadzieb v reakcii na výrazné zrýchľovanie inflácie. Od decembra 2021 do augusta 2023 zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 515 bázických bodov na 5,25 %, čo predstavuje 16-ročné maximum.